Gjurmët 23.000-vjeçare në New Mexico zbulojnë aktivitetin më të vjetër njerëzor të njohur në Amerikën e Veriut

Hulumtimi i ri ka konfirmuar atë që mund të jetë prova më e vjetër e njohur e njerëzve në Amerikën e Veriut – një grup gjurmësh fosilizuese 23,000-vjeçare të gjetura në Parkun Kombëtar White Sands, New Mexico. Këto gjurmë, të lëna pas nga njerëzit e Epokës së Akullnajave në baltën e butë të një shtrati të lashtë liqeni, po ofrojnë një pamje të jashtëzakonshme të jetës dhjetëra mijëra vjet më parë.

Gjetjet, të publikuara në Science, ngurtësojnë datimet e mëparshme me radiokarbon dhe forcojnë një narrativë të re: që njerëzit banuan në Amerikën e Veriut të paktën 10,000 vjet më herët nga sa besohej më parë.

Faqja përmban qindra printime të lëna nga fëmijët, adoleshentët dhe të rriturit që ecin nëpër një breg të lagësht liqeni gjatë Maksimumit të Fundit Glacial, një kohë kur pjesa më e madhe e Amerikës së Veriut ishte e mbyllur në akull.



“Faqja në Nju Meksiko ka rishkruar librat e historisë pasi ne kemi zbuluar shembuj të mrekullueshëm të aktivitetit njerëzor, mënyrën se si njerëzit ndërveprojnë me njëri-tjetrin, me peizazhin dhe me jetën e kafshëve atje”, tha Sally Reynolds , paleoekologe në Universitetin Bournemouth.

Midis shumë gjurmëve njerëzore janë ato të megafaunës së zhdukur – mamuthëve, ujqërve të tmerrshëm dhe përtacëve gjigantë të tokës – që ofrojnë një pamje të një ekosistemi që nuk ekziston më. “Kishte grabitqarë të uritur përreth, duke përfshirë ujqër të tmerrshëm dhe mace me dhëmbë saber,” tha autori kryesor Matthew Bennett , sipas Smithsonian . “Ne mund të shohim se ku ajo rrëshqiti në baltë në pika të caktuara. … Ne mund të shohim gjithashtu gjurmët e këmbës së fëmijës aty ku e vendosi, me sa duket sepse ishte e lodhur dhe kishte nevojë për pushim.”

Ndërsa printimet u zbuluan për herë të parë në vitin 2009 dhe fillimisht datuan në 2021, studimet vijuese kanë forcuar besimin në moshën e tyre. Datimi radiokarbon i farave të Ruppia cirrhosa (bari i hendekut) të ngulitura në të njëjtat shtresa si stampat i vendos ato midis 21,000 dhe 23,000 vjet më parë .

Ky afat kohor shkon përballë modelit të parë të Clovis-it , i cili thoshte se njerëzit hynë në Amerikën e Veriut jo më herët se 13,000 vjet më parë, pas shkrirjes së akullnajave masive. Këto gjurmë sugjerojnë se njerëzit po lulëzonin në jugperëndim gjatë kulmit të Epokës së Akullnajave .

Përtej rëndësisë së tyre arkeologjike, gjurmët ofrojnë një pasqyrë të rrallë emocionale dhe sociale në jetën e hershme. Paraqitja e gjurmëve tregon fëmijë që ecin përkrah të rriturve , njerëz që rrëshqasin në baltë dhe të tjerë që ndjekin shtigjet e njohura nëpër të njëjtin tokë.

“Gjurmët e lëna në White Sands japin një pamje të asaj që po ndodhte, adoleshentët që ndërveprojnë me fëmijët më të vegjël dhe të rriturit,” shpjegoi Bennett në një deklaratë. “Ne mund t’i mendojmë paraardhësit tanë si mjaft funksionalë, gjuetarë dhe të mbijetuar, por ajo që shohim këtu është gjithashtu aktivitet i lojës dhe mosha të ndryshme që bashkohen. Një pasqyrë e vërtetë për këta njerëz të hershëm.”

Studiuesit besojnë se vendi mund të ketë ende më shumë për të zbuluar. Me gërmimet e vazhdueshme , shkencëtarët shpresojnë të gjejnë gjurmë edhe më të vjetra ose forma të reja provash që mund të zgjasin edhe më tej afatin kohor të pranisë njerëzore në Amerikë.

“Këto gjurmë ofrojnë një dritare të vlefshme në jetët që kanë jetuar paraardhësit tanë dhe sa shumë ata ishin si ne,” tha Reynolds. Ruajtja e tyre nuk është vetëm gjeologjike – është personale. Këto janë shenjat e familjeve të hershme, gjuetarëve, fëmijëve dhe komuniteteve që ecën në këtë tokë mijëra vjet përpara se të fillonte historia e shkruar.