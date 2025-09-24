LEXO PA REKLAMA!

Drejtori i fabrikës dënohet me 15 vjet burg pas zjarrit tragjik që i mori jetën 23 personave

Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 17:30
Drejtori i fabrikës dënohet me 15 vjet burg pas zjarrit tragjik

Një gjykatë në Korenë e Jugut ka dënuar drejtorin ekzekutiv të kompanisë Aricell, Park Soon-kwan, me 15 vite burg për përgjegjësinë në një zjarr tragjik që ndodhi në qershor 2024 në një fabrikë baterish litiumi. Zjarri, i cili ndodhi në qytetin Hwaseong, rezultoi në vdekjen e 23 personave, përfshirë 18 punëtorë të huaj, dhe la të plagosur të paktën tetë të tjerë. Gjykata e cilësoi këtë ngjarje si “një fatkeqësi e parashikueshme,” duke vlerësuar se menaxhimi i dobët nga Park dhe drejtuesit e tjerë të fabrikës ishte i rëndësishëm për pasojat fatale.

Ky është një nga dënimet më të rënda nën ligjin e sigurisë industriale në Korenë e Jugut, ku dënimi minimal është një vit burgim ose një gjobë që arrin deri në 1 miliard won (rreth 715,000 dollarë) për ngjarje të tilla. Prokuroria kishte kërkuar një dënim prej 20 vitesh, duke argumentuar se kompanisë i mungonin masat e duhura të sigurisë dhe se ndryshimet në ndërtesë kishin bërë evakuimin më të vështirë. Përveç Parkut, edhe djali i tij, i cili ka një pozicion të lartë në kompaninë Aricell, u dënua me 15 vite burg dhe një gjobë prej 1 milion won.

Hetimet zbuluan se fabrika nuk kishte plotësuar standardet e sigurisë, dhe se punonjësit nuk kishin marrë trajnim adekuat për punën në një mjedis kaq të rrezikshëm. Zjarri ra mbi një sërë qelizash baterish në katin e dytë të fabrikës, ku 35,000 qeliza ishin në proces inspektimi dhe paketimi. Zjarret litiumi janë veçanërisht të vështira për t’u shuar, ndonëse përpjekjet e zjarrfikësve për ta kontrolluar atë morën shumë kohë.

Pas tragjedisë, presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, theksoi nevojën për masa më të ashpra në mbrojtjen e punëtorëve dhe kritikoi insuficiencën e mbrojtjes në vendet e punës. Kjo ngjarje vendosi në qendër të vëmendjes sigurinë në sektorin e prodhimit të baterive, ku Koreja e Jugut është një nga liderët botërorë.

