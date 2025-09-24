LEXO PA REKLAMA!

Aksident tragjik në Greqi: Gruaja humb jetën kur makina përmbyset, me të udhëtonte edhe djali

Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 17:26
Aksident tragjik në Greqi: Gruaja humb jetën kur makina

Një aksident tragjik ndodhi mesditën e së mërkurës në autostradën Egnatia, afër pikës së pagesës në Ardanio, ku një grua humbi jetën dhe djali i saj u plagos. Sipas raportimeve nga mediat greke, aksidenti ndodhi ndërsa dy shtetas turq, nënë e bir, ishin duke udhëtuar. Automjeti i tyre doli nga rruga dhe përfundoi i përmbysur.

Gruaja, e cila ishte rreth 65 vjeçare, u nxor nga makina pa shenja jete, ndërsa djali i saj, i cili gjithashtu ndodhej në makinën e aksidentuar, u dërgua me urgjencë në spital. Sipas burimeve mjekësore, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr trajtim.

Hetimet për aksidentin kanë nisur nga autoritetet greke për të përcaktuar shkaqet e saktë të ngjarjes fatale. Dëshmimet fillestare sugjerojnë se familja ishte në rrugë për të kthyer në Turqi në momentin e aksidentit, por detaje të tjera janë ende në proces të shqyrtimit.

Ky rast tronditës sjell një reflektim mbi rreziqet e udhëtimit me makinë, veçanërisht në autostrada të ngarkuara. Autoritetet për sigurinë rrugore bëjnë thirrje për kujdes të shtuar në drejtimin e automjeteve, sidomos në kushte të vështira që mund të ndodhin në lëvizjet e përditshme. Një episod si ky thekson rëndësinë e ndihmës së shpejtë dhe masave të sigurta në transportin e udhëtarëve.

Në përfundim, ky aksident është një tragjedi që ndikon thellë në jetët e atyre që kanë humbur një të dashur dhe që kanë përjetuar traumat e një ngjarjeje të tillë. Mediat dhe autoritetet do të vazhdojnë të informojnë publikun mbi zhvillimet e mëtejshme që lidhen me hetimet dhe shkaqet e këtij aksidenti.

