"BE do të forcojë sigurinë e hebrenjve në Evropë ndaj antisemitizmit 'shqetësues'"
Komisioni Evropian kritikoi ashpër ata që importojnë luftën në Gaza në Evropë dhe njoftoi se do të përmirësojë mbrojtjen e qytetarëve hebrejë. Reagimi erdhi pas një letre nga mbi 100 rabinë evropianë drejtuar Presidente Ursula von der Leyen, ku theksohej një rritje e dukshme e antisemitizmit pas sulmit të Hamasit më 7 tetor ndaj Izraelit. Më shumë sigurim ishte “urgent” për të mbrojtur hebrenjtë në Evropë, sipas tyre.
Pas ngjarjeve të fundit në Belgjikë, ku u regjistruan akte të paprecedentë të dhunës antisemitike dhe një incident në Gjermani, ku një shitës i vendosi një shënim që ndalonte hyrjen e hebrenjve në dyqan, Komisioni shprehu shqetësimin për rritjen e antisemitizmit, duke e quajtur këtë një tendencë të pajustifikueshme. Ai premtoi se siguria e hebrenjve do të jetë një prioritet dhe se ishin të gatshëm të forconin mbështetje për këtë çështje.
Demonstratat e studentëve në Liège dhe vandalizimi i varrave ishin disa nga incidentet alarmante që përshkruan atmosferën e tensionuar. 400 protestues kritikuan politikanët hebrenj duke i akuzuar për ngjarjet në Gaza. Duhhej të merren masa të menjëhershme, si rritja e mbrojtjes në vendet e adhurimit hebraik dhe krijimi i një mekanizmi online për raportimin e incidenteve antisemitike.
Sipas UNIA-s, 277 raste antisemitike u raportuan në Belgjikë, duke shënuar një rritje në krahasim me vitin e kaluar. Në këtë kontekst, rabinët shprehën shqetësimin për një mundësi të shndërrimit në një exod masiv të hebrenjve nga Evropa, pasi shumë ndihen të braktisur nga qeveritë.
Moshe Kantor, presidenti i Kongresit Hebraik Evropian, theksoi se antisemitizmi ka tejkaluar politikat qeveritare dhe po mban hebrenjtë përgjegjës për konflikte të largëta. Ai paralajmëroi se humbja e besimit të hebrenjve në të ardhmen e tyre në Evropë do të ishte një humbje edhe për vetë Europën. Një eksod i tillë do të ishte një dëshmi e dështimit të qeverive për të mbrojtur qytetarët e tyre.