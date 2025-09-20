LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"BE do të forcojë sigurinë e hebrenjve në Evropë ndaj antisemitizmit 'shqetësues'"

Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 09:14
Bota

"BE do të forcojë sigurinë e hebrenjve në Evropë

Komisioni Evropian kritikoi ashpër ata që importojnë luftën në Gaza në Evropë dhe njoftoi se do të përmirësojë mbrojtjen e qytetarëve hebrejë. Reagimi erdhi pas një letre nga mbi 100 rabinë evropianë drejtuar Presidente Ursula von der Leyen, ku theksohej një rritje e dukshme e antisemitizmit pas sulmit të Hamasit më 7 tetor ndaj Izraelit. Më shumë sigurim ishte “urgent” për të mbrojtur hebrenjtë në Evropë, sipas tyre.

Pas ngjarjeve të fundit në Belgjikë, ku u regjistruan akte të paprecedentë të dhunës antisemitike dhe një incident në Gjermani, ku një shitës i vendosi një shënim që ndalonte hyrjen e hebrenjve në dyqan, Komisioni shprehu shqetësimin për rritjen e antisemitizmit, duke e quajtur këtë një tendencë të pajustifikueshme. Ai premtoi se siguria e hebrenjve do të jetë një prioritet dhe se ishin të gatshëm të forconin mbështetje për këtë çështje.

Demonstratat e studentëve në Liège dhe vandalizimi i varrave ishin disa nga incidentet alarmante që përshkruan atmosferën e tensionuar. 400 protestues kritikuan politikanët hebrenj duke i akuzuar për ngjarjet në Gaza. Duhhej të merren masa të menjëhershme, si rritja e mbrojtjes në vendet e adhurimit hebraik dhe krijimi i një mekanizmi online për raportimin e incidenteve antisemitike.

Sipas UNIA-s, 277 raste antisemitike u raportuan në Belgjikë, duke shënuar një rritje në krahasim me vitin e kaluar. Në këtë kontekst, rabinët shprehën shqetësimin për një mundësi të shndërrimit në një exod masiv të hebrenjve nga Evropa, pasi shumë ndihen të braktisur nga qeveritë.

Moshe Kantor, presidenti i Kongresit Hebraik Evropian, theksoi se antisemitizmi ka tejkaluar politikat qeveritare dhe po mban hebrenjtë përgjegjës për konflikte të largëta. Ai paralajmëroi se humbja e besimit të hebrenjve në të ardhmen e tyre në Evropë do të ishte një humbje edhe për vetë Europën. Një eksod i tillë do të ishte një dëshmi e dështimit të qeverive për të mbrojtur qytetarët e tyre.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion