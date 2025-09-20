Sarandë/ Dy makina përplasen me njëra-tjetrën, më pas goditen edhe nga një kamionçinë
Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 08:51
Aktualitet
Një aksident automobilistik është regjistruar mëngjesin e kësaj të shtune në aksin rrugor Sarandë–Delvinë, pranë fshatit Shijan.
Nga informacionet paraprake mësohet se dy automjeteje janë përplasur fillimisht me njëra-tjetrën dhe më pas një prej makinave është goditur nga mbrapa nga një kamionçinë.
Si pasojë e aksidentit ka mbetur e plagosur një grua, pasagjere në automjetin “Opel”, ku mësohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën/
Policia ndodhet në vendin e ngjarjes.