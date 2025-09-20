LEXO PA REKLAMA!

Sarandë/ Dy makina përplasen me njëra-tjetrën, më pas goditen edhe nga një kamionçinë

Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 08:51
Aktualitet

Një aksident automobilistik është regjistruar mëngjesin e kësaj të shtune në aksin rrugor Sarandë–Delvinë, pranë fshatit Shijan.

Nga informacionet paraprake mësohet se dy automjeteje janë përplasur fillimisht me njëra-tjetrën dhe më pas një prej makinave është goditur nga mbrapa nga një kamionçinë.

Si pasojë e aksidentit ka mbetur e plagosur një grua, pasagjere në automjetin “Opel”, ku mësohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën/

Policia ndodhet në vendin e ngjarjes.

