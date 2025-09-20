“Padi, akuza dhe anulime fluturimesh”/ Gazeta gjermane: “Air Albania” drejt falimentimit
Padi, falimentime, anulime fluturimesh – Air Albania në krizë! Në pranverë, linja ajrore shqiptaro-turke njoftoi se po rifillonte operacionet e saj. Por vetëm disa muaj më vonë, Air Albania po përballet me padi. Por këto nuk janë problemet e saj të vetme.
Nga Martin Dichler – aeroTelegraph
Kushtet janë në fakt të mira: Biznesi i fluturimeve për në Shqipëri ka lulëzuar prej vitesh, Wizz Air dhe Ryanair po shënojnë një rritje të paparë të pasagjerëve, dhe Aeroporti i Tiranës pret rreth 12 milionë udhëtarë deri në vitin 2025. Ndërsa ka shumë fitues nga bumi i aviacionit në Shqipëri, kompania shtetërore Air Albania, në të cilën edhe Turkish Airlines ka një pjesëmarrje, ka qenë vazhdimisht humbëse që nga themelimi i saj në vitin 2018.
Dominimi i transportuesve me kosto të ulët dhe mungesa e mbështetjes qeveritare e çuan linjën ajrore në prag të ekzistencës së saj. Dhe pasi më në fund hapi rrugë drejt 12 destinacioneve brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore në pranverën e vitit 2025, kjo doli të ishte shumë e tepërt: Pas vetëm disa fluturimeve, shumica e rrugëve u ndërprenë.
Boeing 737-800 fluturoi për Air Albania vetëm për një muaj
Javët e fundit, në mediat rajonale kanë qarkulluar thashetheme për një mbyllje të afërt të Air Albania. Anulime të shumta fluturimesh për shkak të anulimit të destinacioneve të ofruara, si dhe raportime për paga të papaguara të punonjësve, i kanë nxitur këto thashetheme së fundmi.
Boeing 737-800, i regjistruar UR-SQO, i marrë me qira nga Sky Up në shkurt, fluturoi për Air Albania vetëm për një muaj para se linja ajrore ukrainase të ndërpresë kontratën. Një avion i dytë i përgatitur për operacionin nuk u vu kurrë në shërbim.
Sky Up ngre akuza të rënda kundër Air Albania
Në përgjigje të pyetjes së aeroTELEGRAPH, Sky Up deklaroi: “Sipas kushteve të kontratës, kompania u zotua të siguronte dy avionë për një periudhë dyvjeçare. Air Albania dështoi sistematikisht të përmbushte detyrimet e saj kontraktuale, veçanërisht në lidhje me disiplinën e pagesave.” Pati vonesa në pagesat fillestare dhe në pagesat paraprake. Gjithashtu u bë e ditur “se Air Albania kishte nënshkruar njëkohësisht një kontratë me një linjë ajrore tjetër – për të njëjtin orar fluturimi që ishte planifikuar për avionët e Sky Up.”
Linja ajrore ukrainase deklaroi më tej se kjo e pengoi atë të zbatonte projekte të tjera. “Ndërsa Air Albania përdori avionë nga një partner tjetër, avionët e Sky Up mbetën në tokë, duke i shkaktuar kompanisë humbje të drejtpërdrejta financiare.” Prandaj, Sky Up nisi veprime ligjore, një padi u pranua dhe një seancë dëgjimore është planifikuar për dhjetor 2025.
Raporti i një padie tjetër kundër Air Albania
Siç raportoi së fundmi portali CH Aviation mbi këtë temë, kompania amerikane e lizingut Gat Aircraft and Engine Leasing Limited (GA Telesis) thuhet se ka ngritur një padi tjetër në Gjykatën e Lartë të Anglisë dhe Uellsit kundër Air Albania si i pandehuri i parë dhe Turkish Airlines si i pandehuri i dytë për shkelje të dyshuara të marrëveshjeve të qirasë për dy Airbus A320 të operuara më parë.
Sipas padisë, thuhet se linja ajrore shqiptare ka ndaluar pagesën e qirasë për avionët me numrat e regjistrimit ZA-ASM dhe ZA-MMK në mars 2025. GA Telesis gjithashtu pretendon se Air Albania nuk arriti të përmbushë detyrimet e tjera ndaj palëve të treta, përfshirë Eurocontrol. Prandaj, qiradhënësi i ndërpreu kontratat.
Air Albania fluturon me avionë nga Fly 2 Sky dhe Dan Air
Air Albania aktualisht nuk operon me avionët e vet, por vazhdon të mbështetet në avionë të marrë me qira në formën e dy A320-200 nga Fly 2 Sky (LZ-FSA) dhe Dan Air (YR-DSE) në rrjetin e saj të mbetur të fluturimeve për në Stamboll, Ankara, Bolonjë, Milano dhe Verona. Kompania ajrore nuk iu përgjigj pyetjes së aeroTELEGRAPH në lidhje me thashethemet dhe akuzat.
Burimi: aeroTELEGRAPH