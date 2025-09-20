Sulm në xhami/ 78 të vrarë nga një sulm me dron
Një sulm me dron ka goditur një xhami në qytetin El-Fasher të rajonit Darfur në Sudanin perëndimor, duke lënë të paktën 78 persona të vdekur dhe rreth 20 të plagosur, sipas burimeve lokale. Sulmi ndodhi gjatë lutjeve të mëngjesit të së premtes.
Autoritetet dyshojnë se pas sulmit qëndrojnë Forcat e Mbështetjes së Shpejtë (RSF), megjithëse grupi ende nuk ka marrë përgjegjësinë. El-Fasher, bastioni i fundit i ushtrisë sudaneze në Darfur, strehon mbi 300 mijë civilë të bllokuar mes luftimeve.
Sipas dëshmitarëve, dhjetëra besimtarë u zunë nën rrënoja ndërsa nxjerrja e trupave vazhdon. Këtë javë RSF ka nisur një ofensivë të re, duke goditur edhe kampin e zhvendosurve Abu Shouk.
Raportet nga Laboratori i Kërkimeve Humanitare i Universitetit Yale tregojnë se RSF ka marrë kontrollin e pjesës më të madhe të kampit dhe ka hyrë në selinë e Forcave të Përbashkëta – një kompleks ish-OKB, i konsideruar linjë kritike mbrojtjeje. Kjo e vendos aeroportin e El-Fasher dhe selinë ushtarake brenda rrezes së zjarrit.
OKB paralajmëron për “etnicizim të konfliktit” dhe rrezik të lartë masakrash ndaj civilëve jo-arabë. Organizata “Mjekët pa Kufij” ka dokumentuar plane të RSF për të “pastruar” El-Fasher nga komuniteti jo-arab, akuza që grupi i ka mohuar, duke këmbëngulur se nuk ka lidhje me “konflikte fisnore”.
Analistët thonë se, nëse ushtria nuk merr përforcime urgjente, El-Fasher mund të bjerë, duke i dhënë RSF kontrollin e plotë mbi perëndimin e Sudanit dhe duke thelluar ndarjen e vendit në dy pjesë rivale.