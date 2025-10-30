65 vite nga ditëlindja e Maradonës, mediat kujtojnë historinë e tij me Pablo Escobar: Luajtëm futboll në burg
Sot bëhen 65 vjet nga lindja e Diego Armando Maradonës, legjendës së pavdekshme argjentinase që për shumëkënd mbetet “Zoti i Futbollit”.
I lindur më 30 tetor 1960, Maradona është një prej futbollistëve më të mëdhenj në histori dhe një simbol i gjallë i pasionit, talentit dhe rebelimit në sportin më të dashur të planetit.
Në Argjentinë, Maradona është më shumë se një futbollist — është një hyjni. Emri i tij përmendet me adhurim jo vetëm në stadiume, por edhe në kulturë, art e përditshmëri. Ai frymëzoi miliona fëmijë të nisnin të luanin futboll, dhe u admirua jo vetëm nga sportistët, por edhe nga aktorë, këngëtarë, biznesmenë e madje edhe figura të botës së krimit.
Një nga historitë më të pabesueshme që lidhen me jetën e tij është miqësia me bosin famëkeq kolumbian të drogës, Pablo Escobar. Në vitin 1991, Escobar ndërtoi burgun e tij privat, të quajtur “La Catedral”, që në realitet ishte një kompleks luksoz me fushë futbolli, pishinë dhe ambiente festive.
Sipas dëshmive, Escobar shpesh sillte në “La Catedral” yjet më të njohur të Amerikës së Jugut për t’u argëtuar me ndeshje futbolli. Ndër ta, ishte edhe Diego Maradona, i cili ka treguar vetë për përvojën e tij të çuditshme në një intervistë të rrallë.
“Më çuan në një vend të rrethuar nga mijëra roje. Mendova se isha arrestuar! Por brenda ishte si një hotel me pesë yje,” kujtonte Maradona.
“Më thanë: ‘Diego, ky është El Patrón.’ Nuk kisha asnjë ide kush ishte. Më tha se e donte lojën time dhe se identifikohej me mua, sepse të dy kishim filluar nga poshtë.”
Maradona rrëfeu se luajtën një ndeshje miqësore së bashku me Rene Higuitën, dhe më pas pati një festë madhështore “me vajzat më të bukura që kishte parë ndonjëherë – në burg”.
“Të nesërmen, Escobar më pagoi dhe më tha lamtumirë. Ishte diçka që nuk do ta harroj kurrë,” përfundoi Maradona.
Jeta e Maradonës ishte një përzierje gjenialiteti dhe kaosi – një njeri që mahniti botën me “Dorën e Zotit”, por që luftoi me varësinë nga droga dhe presionin e famës. Megjithatë, magjia që solli në fushë, inteligjenca e lojës, karizma dhe lidhja e tij me njerëzit e zakonshëm e bënë atë një figurë të përjetshme në historinë e futbollit.
Sot, 65 vjet pas lindjes së tij, bota kujton Maradonën jo vetëm si një lojtar të jashtëzakonshëm, por si një njeri që përfaqësonte të gjitha emocionet njerëzore – gjenialitetin, pasionin, rebelimin dhe dashurinë e pakushtëzuar për futbollin.