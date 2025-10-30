Vrasja e Edmir Bregut dhe tjetërsim pronash/ Apeli i GJKKO lë në burg vëllanë e deputetit të PS dhe ‘Rrumin’
Lajmifundit / 30 Tetor 2025, 16:39
Apeli i GJKKO ka lënë në fuqi masën e sigurisë “arrest me burg” në mungesë për Aleksandër Lahon, të njohur si “Rrumi”.
E njëjta masë sigurie u la në fuqi edhe për vëllain e tij, Vullnet Muça, si dhe për shtetasin Vlash Brahja, të dyshuar për tjetërsimin e pronave në zonën e Gjirit të Lalzit.
Para Apelit të GJKKO-së u paraqit edhe Enea Kume, vëllai i deputetit socialist Loer Kume, për të cilin po ashtu u la në fuqi masa “arrest me burg”.
Ai dyshohet se ka vepruar si vëzhgues në vrasjen e Edmir Bregut në vitin 2021 në Durrës, në bashkëpunim me Aldo Avdylin.