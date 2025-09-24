Zjarri shkakton vonesa në aeroportin e Londrës, preken edhe fluturimet për Tiranë dhe Prishtinë
Fluturimet nga dhe për në aeroportin e Stansteadit në Londër këtë mëngjes janë pezulluar dhe kanë shkaktuar kaos, për shkak të një zjarri të rënë gjatë natës në ambientet e pritjes brenda në aeroport, që ka çuar në evakuimin e mijëra pasagjerëve dhe pezullimin e shumë fluturimeve dhe vonesave.
Edhe pse zjarri është shuar, në terminalin e Stanstead-it, kontrollet e sigurisë nuk kanë funksionuar deri në orët e para të ditës, ashtu edhe trenat që shkojnë apo nisen nga ky aeroport.
Aeroporti ka njoftuar pasagjerët që të verifikojnë dhe kontaktojnë linjat për statusin e fluturimeve përpara nisjes drejt aeroportit, i cili është i tejmbushur me pasagjerë që pritej të udhëtonin në orët e para të së mërkurës.
Ndërkohë që përpjekjet vazhdojnë për rikthimin në normalitet të funksionimit të aeroportit, pasagjerëve u kërkohet të japin vetes sa më shumë kohë për mbërritjen në aeroportin i cili ndodhet rreth 50 km në verilindje të Londrës.
Aeroporti i Stanstead është aeroporti nga ku nisin fluturimet drejt Tiranës dhe Prishtinës të linjës low-cost Ryanair. Ky është aeroporti i tretë më i madh i Londrës, ku u ul edhe Air Force One i presidentit Trump gjatë vizitës së javës së kaluar në Britani.