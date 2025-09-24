LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zbardhet lista e plotë e anëtareve të PD në komisionet e përhershme parlamentare

Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 10:44
Politikë

Zbardhet lista e plotë e anëtareve të PD në komisionet e

PD ka dorëzuar emrat e anëtarëve për komisionet parlamentare.

Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe Sportet

Kryetar:

LUCIANO BOÇI

Anëtarë:

LUAN BAÇI

KASTRIOT PIROLI

BRUNILDA HAXHIU

Anëtarë Zëvendësues:

LEDINA ALOLLI

ERISA XHIXHO

 

Komisioni për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale

Kryetar:

BARDH SPAHIA

Anëtarë:

ZIJA ISMAILI

MANJOLA LUKU

MESILA DODA

ERISA XHIXHO

Anëtarë Zëvendësues:

TRITAN SHEHU

KLIT HOTI

 

Komisioni për të Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik

Kryetar:

JORIDA TABAKU

Anëtarë:

GAZMENT BARDHI

EDI PALOKA

GRETA BARDELI

Anëtarë Zëvendësues:

ELDA HOTI

ARJAN NDOJA

 

Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat

Zv.kryetar: 

ENNO BOZDO

Anëtarë:

BUJAR LESKAJ

LEDINA ALOLLI

IGLI CARA

BESART XHAFERRI

Anëtarë Zëvendësues:

FLAMUR HOXHA

LUAN BAÇI

EDMOND HAXHINASTO

 

Komisioni për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike

Zv.kryetar:

OERD BYLYKBASHI

Anëtarë:

GENT STRAZIMIRI

SAIMIR KORRESHI

ARJAN NDOJA

TEDI BLUSHI

Anëtarë Zëvendësues:

GRETA BARDELI

GJIN GJONI

 

Komisioni për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes

Zv.kryetar:

KLEVIS BALLIU

Anëtarë:

FLAMUR NOKA

ISUF ÇELAJ

FATMIR MEDIU

Anëtarë Zëvendësues:

KASTRIOT PIROLI

FIDEL KREKA

 

Komisioni për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm

Zv.kryetar:

BLEND HIMÇI

Anëtarë:

KLIT HOTI

FIDEL KREKA

KLODJANA ÇAPJA

Anëtarë Zëvendësues:

BELIND KËLLIÇI

ARTAN LUKU

 

Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural

Zv.kryetar:

XHELAL MZIU

Anëtarë:

RAMADAN LIKAJ

FLAMUR HOXHA

BLEDION NALLBATI

ARTAN LUKU

Anëtarë Zëvendësues:

IGLI CARA

SAIMIR KORRESHI

 

Komisioni për Europën dhe Punët e Jashtme

Zv.kryetar:

ALBANA VOKSHI

Anëtarë:

TRITAN SHEHU

TOMOR ALIZOTI

EDMOND HAXHINASTO

VANGJEL DULE

Anëtarë Zëvendësues:

MESILA DODA

IGLI CARA

BRUNILDA HAXHIU

 

Komisioni për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale

Zv.kryetar:

IVI KASO

Anëtarë:

BELIND KËLLIÇI

ELDA HOTI

GJIN GJONI

Anëtarë Zëvendësues:

FATMIR MEDIU

GENT STRAZIMIRI

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion