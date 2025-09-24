Zbardhet lista e plotë e anëtareve të PD në komisionet e përhershme parlamentare
PD ka dorëzuar emrat e anëtarëve për komisionet parlamentare.
Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe Sportet
Kryetar:
LUCIANO BOÇI
Anëtarë:
LUAN BAÇI
KASTRIOT PIROLI
BRUNILDA HAXHIU
Anëtarë Zëvendësues:
LEDINA ALOLLI
ERISA XHIXHO
Komisioni për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale
Kryetar:
BARDH SPAHIA
Anëtarë:
ZIJA ISMAILI
MANJOLA LUKU
MESILA DODA
ERISA XHIXHO
Anëtarë Zëvendësues:
TRITAN SHEHU
KLIT HOTI
Komisioni për të Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik
Kryetar:
JORIDA TABAKU
Anëtarë:
GAZMENT BARDHI
EDI PALOKA
GRETA BARDELI
Anëtarë Zëvendësues:
ELDA HOTI
ARJAN NDOJA
Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat
Zv.kryetar:
ENNO BOZDO
Anëtarë:
BUJAR LESKAJ
LEDINA ALOLLI
IGLI CARA
BESART XHAFERRI
Anëtarë Zëvendësues:
FLAMUR HOXHA
LUAN BAÇI
EDMOND HAXHINASTO
Komisioni për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike
Zv.kryetar:
OERD BYLYKBASHI
Anëtarë:
GENT STRAZIMIRI
SAIMIR KORRESHI
ARJAN NDOJA
TEDI BLUSHI
Anëtarë Zëvendësues:
GRETA BARDELI
GJIN GJONI
Komisioni për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes
Zv.kryetar:
KLEVIS BALLIU
Anëtarë:
FLAMUR NOKA
ISUF ÇELAJ
FATMIR MEDIU
Anëtarë Zëvendësues:
KASTRIOT PIROLI
FIDEL KREKA
Komisioni për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm
Zv.kryetar:
BLEND HIMÇI
Anëtarë:
KLIT HOTI
FIDEL KREKA
KLODJANA ÇAPJA
Anëtarë Zëvendësues:
BELIND KËLLIÇI
ARTAN LUKU
Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural
Zv.kryetar:
XHELAL MZIU
Anëtarë:
RAMADAN LIKAJ
FLAMUR HOXHA
BLEDION NALLBATI
ARTAN LUKU
Anëtarë Zëvendësues:
IGLI CARA
SAIMIR KORRESHI
Komisioni për Europën dhe Punët e Jashtme
Zv.kryetar:
ALBANA VOKSHI
Anëtarë:
TRITAN SHEHU
TOMOR ALIZOTI
EDMOND HAXHINASTO
VANGJEL DULE
Anëtarë Zëvendësues:
MESILA DODA
IGLI CARA
BRUNILDA HAXHIU
Komisioni për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale
Zv.kryetar:
IVI KASO
Anëtarë:
BELIND KËLLIÇI
ELDA HOTI
GJIN GJONI
Anëtarë Zëvendësues:
FATMIR MEDIU
GENT STRAZIMIRI