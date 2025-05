Zgjedhjet e 11 Majit/ Policia publikon planin e masave, 7600 efektivë në terren

Në prag të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, Policia e Shtetit ka shpallur planin e detajuar të masave për garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë gjithë procesit elektoral.

Sipas njoftimit zyrtar, plani operacional përfshin rreth 7,600 efektivëve të Policisë, përkatësisht 6,838 punonjës me uniformë dhe 813 specialistë për Hetimin e Krimeve, të cilët janë angazhuar për të garantuar mbarëvajtjen e procesit dhe për të hetuar çdo shkelje të mundshme të ligjit zgjedhor.

Sipas policisë, këta punonjës, në bashkëpunim me OSBE-në, KQZ-në dhe Prokurorinë e Përgjithshme, janë përgatitur për të vepruar në përputhje me ligjin në rast të çdo indicieje për krime zgjedhore. Deri tani, Policia ka referuar 37 raste të tilla pranë Prokurorisë dhe SPAK-ut.

Për ditën e zgjedhjeve, janë planifikuar të angazhohen 5,316 efektivë për ruajtjen e 93 KZAZ-ve dhe 5,225 qendrave të votimit në të gjithë vendin. Lista përkatëse është dërguar dhe miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

Policia ka bërë të ditur se të shtunën paradite, punonjësit do të marrin udhëzimet përkatëse dhe më pas do të pozicionohen në objektet zgjedhore.

Të dielën, pasi të dorëzohen materialet e votimit në mëngjes, efektivët do të tërhiqen përkohësisht dhe do të rikthehen në orën 19:00 për të shoqëruar materialet zgjedhore drejt KZAZ-ve.

Gjithashtu, në orën 18:00 të së dielës, Policia do të marrë në ruajtje objektet ku do të kryhet numërimi i votave, shërbim që do të vijojë deri në përfundim të plotë të këtij procesi.

Policia e Shtetit apelon për bashkëpunim nga ana e qytetarëve, të cilët ftohen të denoncojnë çdo rast që cenon të drejtën e tyre për të votuar. Po ashtu, subjekteve politike u kërkohet të respektojnë ligjin dhe të bashkëpunojnë me autoritetet.