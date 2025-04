Zgjedhjet e 11 majit/ Mbërrijnë në Shqipëri zarfet me fletët e para të votimit nga Diaspora!

Fletët e para të votimit nga diaspora kanë mbërritur ditën e sotme në Tiranë. Rreth 600 zarfe janë vendosur te Parku Olimpik, ku janë marrë në dorëzim nga kryetari i KQZ-së, Ilirjan Celibashi dhe dy përfaqësuesit e PS dhe PD.

Administrata e KQZ do të nisë selektimin e tyre, nëse ka dëmtime në zarf dhe më pas do të ndahen sipas qarqeve përkatëse.

I gjithë ky proces do të monitorohet me kamera.

Përmes një pajisje elektronike do të identifikohet zarfi nga cili shtet vjen dhe cilit qark i takon fleta e votimit, e cila do të hapet më 11 maj kur të nisë procesi i numërimit paralelisht me votën brenda Shqipërisë.