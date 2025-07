I vendosi tritol lokalit në Tiranë/ Arrestohet 46-vjeçari, dyshohet si motiv një borxh i pashlyer

Policia e Tiranës ka kryer hetime intensive për ngjarjen e ndodhur më 18 korrik 2025, ku një sasi lënde plasëse shpërtheu pranë një lokali në zonën e Rrugës së Durrësit. Pas një pune të detajuar hetimore, është bërë e mundur identifikimi dhe arrestimi i shtetasit Hysni Lila, 46 vjeç, banues në Lushnje, i dyshuar për përfshirje në këtë akt kriminal.

Nga hetimet rezultoi se motomjeti i përdorur për vendosjen e lëndës plasëse ishte në pronësi të 46-vjeçarit, i cili dyshohet se ia ka dhënë në përdorim autorit të ngjarjes. Gjatë marrjes në pyetje, Lila ka dhënë deklarata kontradiktore, duke pohuar fillimisht se e kishte shitur motorin, ndërsa më vonë ka thënë se e kishte dhënë përkohësisht në përdorim tek një person tjetër, për të cilin nuk dha informacione të plota.

Burimet e grupit hetimor bëjnë me dije se pista kryesore e hetimit është lidhur me borxhe financiare. Pronari i lokalit, i cili ishte objekti i sulmit me tritol, dyshohet të ketë pasur detyrime të pashlyera në vlerën prej rreth 50 mijë euro ndaj personave të ndryshëm. Kjo pistë konsiderohet si motivi kryesor i shpërthimit.

Policia vijon hetimet për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në ngjarje, me qëllim dokumentimin e plotë ligjor të rastit. Materialet procedurale janë dorëzuar në Prokurorinë për veprime të mëtejshme.

Ngjarja ka tronditur zonën e Rrugës së Durrësit dhe përbën një shembull të qartë të veprimeve kriminale që lidhen me mosmarrëveshjet financiare me pasoja të rënda për sigurinë publike.