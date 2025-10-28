LEXO PA REKLAMA!

Zbardhet dinamika e krimit në Durrës: 25-vjeçari goditi të atin me dru në kokë, më pas i nguli thikën në zemër

Lajmifundit / 28 Tetor 2025, 17:12
Eshtë zbardhur dinamika e krimit të rëndë në familje në fshatin Shkallnur të Durrësit, ku një 25-vjeçar vrau babain e tij me thikën e bukës.

I riu raportohet se fillimisht ka qëlluar të atin, 69-vjeçarin me iniciale P. K., me dru në kokë dhe më pas ka marrë thikën duke e goditur në zemër, plagë që ka rezultuar fatale për jetën e tij. 25-vjeçari me iniciale M. K., i cili dyshohet me probleme të shëndetit mendor, u arrestua pas 2 orësh në arrati në lagjen nr. 13.

Njoftimi i policisë:

Vrau me mjet prerës (thikë) babanë e tij dhe u largua nga vendi i ngjarjes. Pas dy orësh ndjekjeje nga Policia, u kap dhe u vu në pranga 25-vjeçari.

Në vijim të informacionit të dhënë mbi vrasjen me mjet prerës (thikë) të shtetasit P. K., informojmë se, si rezultat i kontrollit intensiv, shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja” të Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës mundësuan lokalizimin në lagjen nr. 13 dhe kapjen e autorit të dyshuar të vrasjes, shtetasit M. K., 25 vjeç (dyshohet me probleme të shëndetit mendor), djalit të shtetasit P. K..

Gjatë kontrollit, shërbimet e Policisë i gjetën dhe i sekuestruan 25-vjeçarit, me cilësinë e provës materiale, një mjet prerës (thikë).

Materialet procedurale do t’i referohen Prokurorisë së Durrësit, për veprime të mëtejshme.

