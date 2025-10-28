LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Tjetër ngjarje kriminale në vend, vritet me thikë 42-vjeçari në kalanë e Beratit

Lajmifundit / 28 Tetor 2025, 16:52
Aktualitet

Tjetër ngjarje kriminale në vend, vritet me thikë

Një tjetër ngjarje e rëndë ka tronditur Shqipërinë këtë herë në Berat.

Bëhet me dije se pasditen e sotme rreth orës 15:10 në lagjen e Kalas një konflikt për motive të dobëta ka përfunduar me humbjen e jetës së një personi.

Sipas informacioneve paraprake, shtetasi K. M., i njohur edhe si K. H., 63 vjeç, banues në lagjen “Barrikadë”, dyshohet se ka goditur me mjet prerës shtetasin K. H., 42 vjeç, banues në Tiranë. Për pasojë, viktima ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 15:10, në lagjen e Kalasë, shtetasi K. M., alias K. H., 63 vjeç, banues në lagjen “Barrikadë”, Berat, dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobëta ka goditur me mjet prerës shtetasin K. H., 42 vjeç, banues në Tiranë, i cili ka humbur jetën.

Shërbimet e Policisë janë vënë në ndjekje të autorit dhe po kontrollojnë zonën për kapjen e tij.

Grupi hetimor vijon punën për përcaktimin e rrethanave dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.

 

 

 

 

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion