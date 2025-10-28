Tjetër ngjarje kriminale në vend, vritet me thikë 42-vjeçari në kalanë e Beratit
Një tjetër ngjarje e rëndë ka tronditur Shqipërinë këtë herë në Berat.
Bëhet me dije se pasditen e sotme rreth orës 15:10 në lagjen e Kalas një konflikt për motive të dobëta ka përfunduar me humbjen e jetës së një personi.
Sipas informacioneve paraprake, shtetasi K. M., i njohur edhe si K. H., 63 vjeç, banues në lagjen “Barrikadë”, dyshohet se ka goditur me mjet prerës shtetasin K. H., 42 vjeç, banues në Tiranë. Për pasojë, viktima ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Njoftimi i policisë:
Rreth orës 15:10, në lagjen e Kalasë, shtetasi K. M., alias K. H., 63 vjeç, banues në lagjen “Barrikadë”, Berat, dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobëta ka goditur me mjet prerës shtetasin K. H., 42 vjeç, banues në Tiranë, i cili ka humbur jetën.
Shërbimet e Policisë janë vënë në ndjekje të autorit dhe po kontrollojnë zonën për kapjen e tij.
Grupi hetimor vijon punën për përcaktimin e rrethanave dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.