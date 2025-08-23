Vrasja e 36-vjeçares nga bashkëshorti në Greqi, reagon motra e viktimës: “Qen i pabesë, të kalbet në burg!”
Detaje të reja janë zbuluar lidhur me ngjarjen tragjike që tronditi zonën e Volsoit një ditë më parë në Greqi, ku 40-vjeçari Pandeli Nakoleci, masakroi me thikë në sy të fëmijëve bashkëshorten, 36-vjeçaren Marjola Nakoleci.
Motra e viktimës, ka reaguar për herë të parë për mediat dhe ka zbuluar se Pandeli Nakoleci herë pas here ushtronte dhunë jo vetëm ndaj gruas së tij, por edhe ndaj katër fëmijëve.
Në një prononcim për Euronews Albania, ajo ka zbuluar se fëmijët kishin frikë të rrinin me babain e tyre, ndaj Marjola i kishte kërkuar të largohej nga shtëpia për pak kohë që të qetësohej.
“Ai ishte një qen i pabesë që ia mori jetën motrës time në lule të rinisë dhe la fëmijët jetimë. Ai nuk ishte i sëmurë nga mendja, por donte dhe bënte ç’i vinte për mbarë. U bënte fëmijëve dhunë psikologjike. Fëmijët kishin frikë të rrinin me të në shtëpi nga sjellja që kishte. Prandaj motra ime u detyrua dhe i tha: ‘Ik pak kohë nga shtëpia që të qetësohesh”, ka thënë ajo.
Nga mediat greke, raportohet se Pandi Nakoleci vuante nga probleme të shëndetit mendor dhe lidhur me këtë pretendim, motra e viktimës sqaron se analizat nga klinika psikiatrike dolën shumë mirë dhe nuk rezultoi që ai të kishte probleme mendore.
“Motra ime e çoi edhe te psikiatri me policinë. Ata i thanë që ishte shumë mirë, nuk kishte asgjë. Ia bënë edhe analizat dhe çdo gjë doli në rregull. E mbajtën vetëm dy ditë dhe më pas ai u kthye në shtëpi. Sillej dy ditë mirë, pastaj fillonte prapë sherre me motrën time, pa asnjë arsye, e kapte edhe me fëmijët. Ajo, si nënë normale, i hidhte sytë nga fëmijët”, është shprehur ajo.
Në fund ajo ka kërkuar që Pandi Nakoleci të kapet nga autoritetet dhe të marrë dënimin e merituar.
“Unë dua që ai njeri i poshtër të kapet dhe të ngordh në burg,” deklaroi motra e viktimës.