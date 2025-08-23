LEXO PA REKLAMA!

Përplasen dy automjete në bypass-in e Vlorës, njëri nga drejtuesit dërgohet me urgjencë në spital

Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 09:17
Aktualitet

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur mbrëmjen e premtes në bypass-in e Vlorës, ku janë përplasur dy automjete, një Nissan dhe një Mini Cooper. Për pasojë, automjeti Mini Cooper është përmbysur në rrugë.

Nga përplasja ka mbetur i lënduar një nga drejtuesit e mjeteve, i cili është transportuar me urgjencë drejt spitalit rajonal të Vlorës për ndihmë mjekësore. Sipas informacioneve, gjendja e tij po monitorohet nga personeli mjekësor.

Në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit. Hetimet përfshijnë marrjen e dëshmive dhe verifikimin e gjendjes së automjeteve.

Ky aksident vjen pak ditë pas disa ngjarjeve të ngjashme në rrugët e Vlorës, ku janë regjistruar përplasje të ndryshme dhe plagosje të personave.

