Këmbimi valutor 23 gusht, ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro
Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 09:28
Sot, më 23 gusht 2025, dollari amerikan blihet me 82 lekë dhe shitet me 83.8 lekë.
Euro blihet me 96.5 lekë dhe shitet 97.5 lekë.
Franga zvicerane këmbehet në blerje me 102.2 lekë, ndërsa në shitje me 103.4 lekë.
Paundi britanik blihet me 111 lekë dhe shitet me 112.4 lekë.
Dollari kanadez sot në blerje këmbehet me 59.2 lekë, ndërsa në shitje me 60.8 lekë.
Më poshtë, po sjellim të dhënat e këmbimin valutor, për të gjitha monedhat e huaja: