Vdes i moshuari në Tropojë, e zuri poshtë pema që po priste 39-vjeçari. Shpallet në kërkim autori
Lajmifundit / 17 Shtator 2025, 09:47
Aktualitet
Një 39-vjeçar është shpallur në kërkim nga policia e Tropojës, pasi duke prerë pemë, një prej tyre ka rënë mbi një të moshuar dhe i ka marrë jetën.
Sipas policisë dyshohet se ka shkaktuar aksidentalisht rrëzimin e pemës që përplasi të moshuarin.
I moshuari u transportua me urgjencë drejt spitalit, por fatkeqësisht ndërroi jetë rrugës ndërsa autori i dyshuar është shpallur në kërkim nga policia.