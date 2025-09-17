LEXO PA REKLAMA!

Vdes i moshuari në Tropojë, e zuri poshtë pema që po priste 39-vjeçari. Shpallet në kërkim autori

Lajmifundit / 17 Shtator 2025, 09:47
Aktualitet

Vdes i moshuari në Tropojë, e zuri poshtë pema që po priste

Një 39-vjeçar është shpallur në kërkim nga policia e Tropojës, pasi duke prerë pemë, një prej tyre ka rënë mbi një të moshuar dhe i ka marrë jetën.

Sipas policisë dyshohet se ka shkaktuar aksidentalisht rrëzimin e pemës që përplasi të moshuarin.

I moshuari u transportua me urgjencë drejt spitalit, por fatkeqësisht ndërroi jetë rrugës ndërsa autori i dyshuar është shpallur në kërkim nga policia.

 

