Putin i tregon forcën Evropës me 100 mijë ushtarë, me uniformë ushtarake në stërvitje me Bjellorusinë! Trump: Ndaloni naftën ruse
Kur Donald Trump mbërrin për vizitë në anën tjetër të Atlantikut të botës së lirë, Vladimir Putin vesh uniformën ushtarake dhe merr pjesë në ditën e fundit të stërvitjeve të përbashkëta ushtarake të Rusisë dhe Bjellorusisë, të quajtura “Zapad”, që do të thotë “Perëndim”.
"100 mijë ushtarë që kanë marrë pjesë", shpalli cari në rajonin rus të Nizhny-Novgorod, ku u zhvillua një pjesë e 41 operacioneve që vunë në alarm NATO-n.
Është kërcënimi i radhës ndaj Perëndimit, ku morën pjesë edhe ushtarë nga rreth pesëdhjetë shtete të tjera, mes tyre India dhe Irani. Presidenti rus theksoi "përdorimin e 10 mijë sistemeve të armatimit, por me qëllim mbrojtës, për të testuar mbrojtjen e unionit ruso-bjellorus nga çdo agresion, duke shfrytëzuar përvojën e operacionit special në Ukrainë".
Stërvitjet Zapad zhvillohen çdo dy vjet. Ato të vitit 2021 shërbyen si prova gjenerale për pushtimin rus të Ukrainës. Këtë herë organizimi i takoi Minsk-ut, pra edhe më afër kufirit të NATO-s. Presidenti bjellorus Lukashenko shpalli:
"Testuam edhe armë bërthamore taktike. Por do të veprojmë vetëm nëse sulmohemi". Zyrtarë të lartë të Minskut dhe Moskës, të cilët këtë herë ftuan edhe gazetarë perëndimorë, shtuan se kanë përsosur funksionimin e raketave të reja hipersonike ruse Oreshnik, të cilat debutuan në nëntor të kaluar gjatë agresionit brutal kundër Ukrainës.
Faza kryesore e manovrave, sipas Moskës, përfshiu përdorimin masiv të dronëve, sistemeve robotike tokësore dhe të luftës elektronike, si dhe sulme me mjete të blinduara. U përdorën gjithashtu armë kundërajrore, municione me drejtim preciz dhe mjete moderne për luftën kundërbaterike. Ushtria e Minsk-ut deklaroi ndërkohë se ka testuar raketën e saj hipersonike Zirkon nga një fregatë në Detin e Barencit.
Sipas kryeministrit polak Donald Tusk, “Zapad 2025” është projektuar për të simuluar pushtimin e korridorit të Suwalkit, një zonë në kufi me Poloninë që përbën pikën më të shkurtër të aksesit drejt enklavës ruse të Kaliningradit. Nëse do të merrej, do të izolonte tre vendet baltike nga territori tjetër i NATO-s.
Ndërkohë, mbrëmë Trump mbërriti në Londër dhe më pas u transferua në kështjellën e Windsor-it, ku do të jetë i ftuar për dy netë nga mbreti Karl, "miku im dhe një zotëri elegant", përpara takimit dypalësh të së enjtes me Starmer në Chequers, rezidenca e kryeministrave britanikë.
Është vizita e dytë historike e shtetit për presidentin amerikan në Mbretërinë e Bashkuar. Por përpara nisjes nuk është dukur i zbutur nga nderi i bërë nga Familja Mbretërore dhe Starmer: "Për ta përfunduar këtë luftë, Ukraina do të duhet të bëjë lëshime", ka përsëritur Donald, "dhe Evropa duhet të ndalojë së bleri naftë nga Rusia".
Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen iu përgjigj menjëherë: "Sapo pata një bisedë të mirë me Trump mbi forcimin e përpjekjeve tona të përbashkëta për të rritur presionin ekonomik mbi Rusinë. Komisioni do të paraqesë së shpejti paketën e 19-të të sanksioneve dhe do të propozojë përshpejtimin e eliminimit gradual të importeve të karburanteve fosile ruse"/La Repubblica