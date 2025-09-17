Irani ekzekuton një tjetër agjent të Mossad, rriten tensionet me Izraelin
Autoritetet iraniane kanë varur një person, pasi ai u dënua për spiunazh për agjencinë izraelite të inteligjencës Mossad që nga viti 2022, njoftoi gjyqësori iranian.
“Babak Shahbazi… u ekzekutua me varje mëngjesin e sotëm, pas një procesi të drejtë gjyqësor dhe pas konfirmimit të dënimit të tij nga Gjykata Supreme”, njoftoi portali i gjyqësorit, Mizan Online.
Nuk është menjëherë e qartë kur Shahbazi u arrestua, por Mizan tha se ai u dënua me vdekje për akuzat të “korrupsionit në tokë” – term që shpesh përdoret për aktivitete që shihen si kërcënim për sigurinë kombëtare të Iranit – dhe “luftës kundër Zotit”.
Mizan raportoi se ai ishte përfshirë në projektimin dhe instalimin e sistemeve industriale të ftohjes për kompani të lidhura me objekte ushtarake dhe të organizatave të sigurisë dhe telekomunikacionit.
Ai kishte qasje në këto objekte dhe kjo i mundësoi “t’i ofronte informacione Mossad-it në këmbim të parave dhe qëndrimit në një shtet të huaj”, shtoi Mizan.
Që nga lufta 12-ditore me Izraelin në qershor, Irani është zotuar se do të ketë drejtësi të shpejtë për personat e akuzuar për bashkëpunim me armikun e tij të përbetuar.
Në gusht, autoritetet ekzekutuan Roozbeh Vadi – që punonte në një degë të Organizatës për Energji Bërthamore të Iranit – pasi e dënuan për dhënie të informacionit për shkencëtarët dhe objektet bërthamore të Iranit.
Në fund të korrikut, agjencia për inteligjencë e Iranit njoftoi se ishin arrestuar “20 spiunë, agjentë operativë dhe mbështetës të Mossad-it, si dhe elementë të lidhur me oficerët e inteligjencës [së Izraelit] në Teheran” si dhe në disa provinca të tjera.
Sipas grupeve për të drejtat e njeriut, përfshirë Amnesty International, Irani është shteti i dytë me numrin më të lartë të ekzekutimeve në botë, pas Kinës./ rel