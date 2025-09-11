LEXO PA REKLAMA!

Vdekja e 43-vjeçarit në Durrës, detaje tragjike: Viktima tentoi të mbahej në shtyllën e tensionit të lartë por…

Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 10:00
Aktualitet

Dalin detaje të reja janë zbardhur nga ngjarja tragjike e ndodhur mëngjesin e sotëm në lagjen nr. 6 të qytetit të Durrësit, ku një person humbi jetën si pasojë e kontaktit me energjinë elektrike.

Sipas burimeve, viktima është Bardhyl Kaloshi, 43 vjeç, banor i zonës, i cili dyshohet se është goditur nga rryma elektrike teksa kalonte në një rrugë të përmbytur. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 07:15, në një segment rrugor që ishte mbuluar nga uji për shkak të reshjeve të natës.

Kaloshi dyshohet se ka tentuar të mbahet te një shtyllë elektrike, por aty ka pasur shkarkim  të rrymës, e cila ka rezultuar fatale për të.

Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se në momentin e incidentit, nivelet e ujit në rrugë ishin të konsiderueshme, duke rritur rrezikun e kontaktit me instalime elektrike. Biznese pranë zonës shprehen se prej një jave kanë raportuar rrezikun që mbartte shtylla, por askush nuk është kujdesur për të.

Nga informacionet paraprake thuhet se prej të paktën 1 ore viktima ndodhet në rrugë, në pritje të kryerjes së procedurave.

