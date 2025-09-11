Rama shpall sot qeverinë e re! Asambleja e PS mblidhet në 11:00 te Pallati Kongreseve
Sot në orën 11:00 kryeministri Edi Rama mbledh Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste për të shpallur qeverinë e re.
Asambleja do të zhvillohet në ambientet e Pallatit të Kongreseve dhe i pari që pritet të flasë është kryesocialisti Edi Rama, i cili do të listojë prioritetet e mandatit të 4-rt dhe ekipin me të cilin do të drejtojë vendin deri në vitin 2029.Në fokus, objektivi madhor i anëtarësimit të Shqipërisë në BE deri më 2030-ën.
Pas mbledhjes së Asamblesë, mësohet se Rama do të zhvillojë mbledhjen e parë me deputetët që dolën nga vota e qytetarëve më 11 maj.
Megjithëse dy javët e fundit gjerësisht ka hamendësime emrash për kandidatë potencial për poste ministrore, Edi Rama ia ka dalë të ruaj ekskluzivitetin e kabinetit të tij të katërt. Po sot, do të zbulojë edhe emrin e numrit 2 të qeverisë, postin e zv.kryeministrit, si edhe kandidaturën për Kryetar Kuvendi dhe kreun e grupit të PS.