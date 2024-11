Masakra e Shkodrës, shkon në katër numri i viktimave vdes edhe bashkëshorti i gruas kalimtare

Ka ndërruar jetë në spital dhe kalimtari tjetër i cili u plagos rastësisht në atentatin e Shkodrës, ku mbetën të vrarë 3 persona, midis tyre dhe bashkëshortja e tij.

Policia bën me dije se ditën e sotme ka ndërruar jetë në spital edhe 67-vjeçari Bashkim Basha, i cili ishte duke u kthyer në shtëpi bashkë me të shoqen, kur motori i tyte u përplas nga makina Hamza Licit, pasi ishte qëlluar me armë.

Shkodër/Informacion shtesë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në vijim të informacionit të dhënë më 30.10.2024, për ngjarjen e ndodhur në aksin rrugor “Shkodër-Koplik”, në Dobraç, ju informojmë se ka humbur jetën në Spitalin Rajonal Shkodër edhe shtetasi B.B., 67 vjeç, drejtuesi i motomjetit që u përplas nga automjeti i shtetasve H. L dhe A. B, të cilët humbën jetën si pasojë e plagëve nga të shtënat me armë zjarri nga persona ende të paidentifikuar.

Grupi i posaçëm hetimor në drejtimin e Prokurorisë së Shkodrës, po vijon intensivisht hetimet për zbardhjen dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve.