Vota e diasporës, Rama takon sot shqiptarët në Selanik

Kryeministri Edi Rama do të realizojë një tjetër takim ditën e sotme me shqiptarët e Greqisë, në kuadër të turit me diasporën.

Në orën 11:00 me orën lokale greke, kreu i vendit tonë Edi Rama do të jetë në Selanik.

Takimi me shqiptarët në Selanik vjen menjëherë pas takimit me diasporën në New York, ku do të kërkojë votën e shqiptarëve që jetojnë jashtë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ndërkohë, pak ditë më parë, në një postim në Facebook, Rama theksoi se rikthehet me kënaqësi të posaçme tek shqiptarët e Greqisë.

“Pasnesër do të rikthehem me një kënaqësi krejt të posaçme tek shqiptarët e Greqisë, këtë herë në Selanik, ku historia na ka lidhur me njëmijë fije dhe e sotmja na bashkon më shumë se asnjëherë me fqinjët tanë jugorë, si dy popuj europianë që edhe për pak vite do jenë krah për krah në Bashkimin Europian”, shkruate Rama.