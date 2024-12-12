Tragjedia në familjen e lojtarit të Young Boys, djali 4-vjeçar i ndërroi jetë para ndeshjes
Një lajm tragjik ka tronditur skuadrën e Young Boys vetëm pak orë para ndeshjes së Ligës së Kampionëve kundër Stuttgartit të zhvilluar dje.
Sulmuesi i ekipit zviceran, Meschack Elia, ka humbur djalin e tij vetëm 4 vjeç.
Lajmi ka mbërritur në prag të ndeshjes, të cilën Elia, natyrisht, nuk e luajti, por ndeshja u zhvillua normalisht.
Njoftimi i Young Boys:
“Fëmija ka ndërruar jetë në mënyrë krejtësisht të papritur pas një sëmundjeje të shkurtër, të martën në mbrëmje morëm një lajm të tmerrshëm. Bashkëshortja e Elias ishte nisur me dy fëmijët në Republikën Demokratike të Kongos, ku ndodhi ngjarja tragjike.
BSC Young Boys është i tronditur dhe shpreh ngushëllimet më të thella për Meschack Elian, duke i uruar atij dhe familjarëve të tij forcë dhe besim. Ne do ta mbështesim dhe do ta ndihmojmë Meschack-un në mënyrën më të mirë të mundshme gjatë këtij momenti të vështirë,” thuhej në deklaratën e Young Boys lidhur me ndarjen nga jeta të djalit të Elias, vetëm pesë vjeç.