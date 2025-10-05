LEXO PA REKLAMA!

Trafik i rënduar në aksin Lezhë-Milot, makinat në radhë prej disa orësh! Shkak mbyllja e urës

Lajmifundit / 5 Tetor 2025, 17:53
Trafik i rënduar në aksin Lezhë-Milot, makinat në radhë

Prej disa orësh, në segmentin Lezhë-Milot janë krijuar radhë të gjata automjetesh, që në disa pika shtrihen për disa kilometra.

Pasditja e kësaj të diele ka sjellë një trafik kilometrik në aksin rrugor Lezhë-Milot.

Prej disa orësh, në këtë segment janë krijuar radhë të gjata automjetesh, që në disa pika shtrihen për disa kilometra.

Përveç reshjeve të shiut që kanë përfshirë vendin, mbyllja e urës së Milotit, që prej muajit korrik, vijon gjithashtu të ndikojë ndjeshëm në qarkullimin e automjeteve.

Ura u mbyll për shkak të dëmtimeve të pësuara, ndërsa punimet për riparimin e saj ende nuk kanë nisur, duke detyruar drejtuesit e mjeteve të përdorin rrugë dytësore, që shpesh bëhen burim i vonesave të mëdha.

