Temperatura nën zero, parashikimi i motit për këtë të dielë, 21 janar 2024

Ditën e sotme në veri dhe qendër të vendit do të mbizotërojë mot i kthjellët.

Në juglindje të vendit deri në orët e mesditës moti parashikohet të jetë i vranë dhe me reshje të dobta bore.

Era do të fryjë nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 2-10m/sek, ndërsa në bregdet e zonat luginore kryesisht në veri erë intensive e problematike me shpejtësi 10-18m/s duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 3-6 ballë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Parashikohet që orët e pasdites dhe mbrëmjes të sjellin përmirësim të dukshëm të kushteve atmosferike, por pritet të jetë relativisht më ftohtë. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie në të dy vlerat ekstremale ditore duke u luhatur nga -5°C deri në 13°C.