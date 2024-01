"Për 24 orë s'je në Shqipëri"/ Kërcënoi Roza Latin në BBVA, merret vendimi për Merin

Roza dhe Meri kanë patur një nga debatet më të ashpra, teksa gazetarja është shprehur se Meri e ka goditur në fytyrë gjatë një bisede.

Klipi i debatit të tyre është transmetuar dhe banorët kanë reaguar duke vendosur se cilën anë do mbajnë. Por çfarë ka vendosur Big Brother?! Në zarfin e kuq shkruhej:

Pasi ka parë me vëmendje situatën mes Merit dhe Rozës, Vëllai i Madh ka vendosur që Meri të shkojë automatikiasht në nominim bashkë me banorët e tjerë që do të shkojnë në nominim në fund të spektaklit.

Pjesë nga debati mes Roza Latit dhe Merit:

Roza: Meri mbaji nervat zemra ime

Meri: Me njerëz budallenj nuk mbaj nerva. Ca argumenti të kesh me ty mi, argument puplash

Roza: Nuk ke një argument

Meri: Për 24 orë s’je as në Shqipëri

Roza: Jam good, më ra në shuplakë . Në bisedë e sipër më kapi te mjekra dhe më ra me shuplakë

Albi: Ma dha mua dje, ma ka bërë dhe mua ishte moment ekzaltimi

Roza: Normalisht ja dhashë mbrapsht se kshu më ka mësuar mami, kush të shan shaje, kush të gjuan gjuaje!