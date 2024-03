S’i pëlqeu mishi që iu servir, momenti kur klienti shqiptar plagos me thikë kuzhinierin në Selanik

Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me plagosjen e kuzhinierit shqiptar në Selanik. Mediat greke kanë bërë publike pamjet, ku duket shqiptari që goditet me thikë në pjesën e barkut në restorant nga një klient pasi nuk i pëlqeu ushqimi i servirur.

Në video duket momenti kur klienti fillon të qëllojë kuzhinierin ndërsa bashkëshortja e tij tenton të ndalojë ngjarjën. Fillimisht klienti ka bërë porosinë dhe më pas ka qenë dhe skena e plagosjes, kur fillimisht kanë debatuar klienti me kuzhinierin shqiptar. Më pas klienti merr thikën e kuzhinës dhe qëllon shqiptarin në stomak.

“Klienti vjen, hyn, e lë motorin para dyqanit. Unë e njoh atë, ai është këtu pesë vjet. E kuptova që kishte marrë diçka shumë të rëndë, jo pije alkoolike, kishte ikur”, kujton kuzhinieri.

"Dua të ha diçka të lehtë," më thotë ai duke i hapur sytë. “Shumë bukur” i thashë, “kam supë pule, kam oriz jeshil” dhe ai më thotë “jo jo ashtu, pak mish”. Epo, “më mungon mishi”, përshkruan viktima.

Kuzhinieri në dëshminë e tij më pas tregoi se klienti agresor vinte prej 5 vitesh në atë restorant. Ai porositi diçka të lehtë për të ngrënë më pas kur erdhi porosia ai mbeti i pakënaqur dhe filloi debati. Klienti u ankua, kapi me pas thikën dhe godet në pjesën e poshtme.

Shqiptari iu nënshtrua më pas një operacioni në spitalin e Selanikut. I pandehuri në rrëfimin e tij thotë se nuk e ka idenë se si iu gjet arma në dorë dhe se atë ditë kishte pirë shumë. Ndërsa avokati i kuzhinierit tha për mediat greke se nëse gruaja nuk do ta qetësonte disi ai do ta godiste kuzhinierin për herë të dytë me thikë.