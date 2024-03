Zyrtari amerikan i Antidrogës vizitë dyditore në Kosovë, takohet me Osmanin! Shmang Kurtin

Ndihmës Sekretari amerikan për Byronë Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit, Todd Robinson do të zhvillojë një vizitë dyditore në Kosovë, në datat 20-22 mars.

Siç njofton Departamenti Amerikan i Shtetit, Robinson do të takohet me presidenten e vendit, Vjosa Osmani, por jo me kryeministrin Albin Kurti.

Nga ana tjetër, zyrtari amerikan i cili në dy ditët e fundit ishte për vizitë në Tiranë, pati takim edhe me kryeministrin Edi Rama.

“Nga data 20-22 mars, Ndihmës Sekretari Robinson do të udhëtojë në Prishtinë, Kosovë, ku do të takohet me Presidenten e Kosovës Vjosa Osmani dhe me partnerët e INL-së në sektorin e zbatimit të ligjit dhe drejtësisë”, thuhet në njoftim.

Me Kurtin s’u takua as zyrtarja e lartë e USAID-it, Erin McKee, e cila pati takim vetëm me presidenten e vendit, Vjosa Osmani.

Mungesa e takimeve me zyrtarë të lartë amerikanë me Kurtin vjen pas acarimit të raporteve mes Qeverisë Kurti dhe Administratës Biden.

Këtë e ka bërë të ditur edhe emisari special i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, i cili tha se në pothuajse tri vite të Qeverisë Kurti nuk ka pasur asnjë takim të nivelit të lartë “mes askujt në Qeverinë e Kosovës dhe dikujt në administratën amerikane”.

“Pra, ky duhet të jetë gjithashtu një tregues për njerëzit se ku është marrëdhënia”, deklaroi Escobar.