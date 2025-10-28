LEXO PA REKLAMA!

“S’do ta shikosh më”/ Dhunoi djalin e mitur teksa ia tregonte nënës në telefon, dërgohet në gjyq babai

Lajmifundit / 28 Tetor 2025, 17:18
“S’do ta shikosh më”/ Dhunoi djalin e mitur teksa ia

Prokuroria e Fierit ka dërguar për gjykim shtetasin B.Sh., i akuzuar për kryerjen e veprave penale “Keqtrajtimi i të miturit” dhe “Dhuna në familje”, pasi dhunoi djalin e tij e mitur dhe të ëmën.

Në njoftimin e prokurorisë thuhet se hetimet mbi rastin nisën pasi shtetasja E.M. bëri kallëzim ndaj shtetasit B.Sh për dhunën e ushtruar ndaj djalit të tyre, shtetasit të mitur N.Sh. Kjo shtetase denoncoi se gjatë kohës që kanë qënë të martuar, bashkëshorti i saj ka ushtruar gjithmonë dhunë psikologjike dhe fizike, por muajt e fundit kjo dhunë u shtua shumë, aq sa e detyroi të largohej nga banesa së bashku me fëmijën e mitur.

Nga hetimet rezultoi se në datën 12.06.2023, bashkëshorti B.Sh. ka marrë djalin tek banesa e tij dhe më pas e ka marrë në telefon bashkëshorten E.M., duke i thënë se nuk do ta shikonte më djalin. Ai po ashtu i tregoi si po e dhunonte të birin.

Në këto kushte u arrestua shtetasi B.Sh., dhe ndaj tij u caktua si masë sigurie. Gjithashtu, për këtë ngjarje, u lëshua urdhër i menjëhershëm i mbrojtjes për shtetasin e mitur.

 

