Duhet të veprojmë me urgjencë: BE thyen tabu me sanksionet e para ndaj LNG rus
Pas më shumë se tre vjet e gjysmë lufte brutale në Ukrainë, Bashkimi Evropian ka thyer një tabu të gjatë: sanksionet mbi gazin rus. Deri tani, BE kishte vendosur sanksione vetëm mbi naftën dhe qymyrin rus, duke lënë gazin pa prekur, duke shqetësuar kështu Kievin dhe vendet e Evropës Lindore.
Më łąmë dhe nesër, Komisioni Evropian propozi, për herë të parë, vendosjen e sanksioneve mbi gazin rus, sidomos mbi gazin natyror të lëngshëm (LNG), i cili vazhdon të fl flow në Belgjikë, Holandë, Francë, Spanjë dhe Portugali. Dan Jørgensen, Komisioneri Evropian për Energjinë, u shpreh se situata është serioze dhe Putin refuzon të ulet në tryezën e negociatave. Ai theksoi se kjo do të ketë pasoja, çka e bën këtë hap të domosdoshëm.
Komisioni kishte paraqitur një plan ambicioz për të eliminuar blerjet e të gjitha lëndëve të para fosile ruse deri në fund të vitit 2027. Nën presionin e fortë nga Donald Trump, i cili i kërkoi Evropës të ndërpresë lidhjet energjetike me Moskën, Brukseli tani po shpejton procesin. Nëse miratohet, paketa do të sjellë fundin e LNG të Rusisë një vit më herët, më 1 janar 2027.
Megjithatë, sanksionet duhet të miratohen me mbështetje unanim, domethënë qeveritë individuale mund të pengojnë masat. Të gjitha sytë janë në Hungari dhe Sllovaki, të cilat historikisht kanë bërë veto ndaj sanksioneve. Këto dy vende nuk blejnë LNG rus, por ende marrin naftë dhe gaz nga Rusia. Ato argumentojnë se faza e daljes nga energjia ruse do të rrezikonte sigurinë kombëtare dhe do të rritej çmimi për konsumatorët.
Jørgensen shpreson se vendet do të kuptojnë seriozitetin e situatës dhe do të veprojnë. Ai theksoi se janë ndërmarrë hapa për të siguruar që asnjë vend, përfshirë Hungarinë dhe Sllovakinë, të mos ketë probleme me furnizimin apo rritjen e çmimeve.
Në vitin e kaluar, BE ka blerë rreth 20.05 miliardë metra kub të LNG rus dhe 31.62 miliardë metra kub gaz pipeline rus, që përfaqëson 19% të konsumit total të gazit. Megjithatë, kritikasit paralajmërojnë se varësia historike nga energjia ruse po zëvendësohet me një version amerikan, duke e theksuar nevojën për diversifikim të burimeve energjetike.