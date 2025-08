Rrëshqitje dherash bllokojnë rrugën Gramsh–Korçë, Bratila ndër zonat më të goditura

Reshjet e dendura që kanë përfshirë rajonin juglindor të vendit gjatë orëve të fundit kanë shkaktuar probleme serioze në qarkullimin rrugor, sidomos në aksin Gramsh–Korçë, ku një pjesë e rrugës është bërë përkohësisht e pakalueshme për shkak të rrëshqitjeve të dherave dhe inerteve.

Fshati Bratilë është një nga zonat më të prekura, ku një rrëshqitje masive ka mbuluar njërin krah të rrugës me dhe, gurë dhe degë të thyera, duke rrezikuar drejtpërdrejt sigurinë e drejtuesve të mjeteve. Qarkullimi ka vijuar për rreth gjashtë orë me vështirësi ekstreme, ndërsa automjetet janë detyruar të lëvizin me shpejtësi minimale dhe në kushte të rrezikshme, duke rritur rrezikun për aksidente.

Pamjet nga terreni tregojnë mungesë të plotë të sinjalistikës paralajmëruese dhe të mjeteve të emergjencës, si fadroma apo ekskavatorë për pastrimin e rrugës. Kjo situatë ka nxitur reagime të forta nga banorët e zonës dhe udhëtarët, të cilët shprehen të shqetësuar për mungesën e ndërhyrjes dhe gatishmërisë së institucioneve përballë emergjencave të natyrës.

Autoritetet lokale nuk kanë dhënë ende një deklaratë zyrtare mbi situatën apo mbi masat që pritet të ndërmerren për rivendosjen e normalitetit në këtë segment strategjik, i cili lidh qytetin e Gramshit me Korçën dhe juglindjen e vendit.

Kjo vonesë ka ngritur pikëpyetje serioze për përgjegjësinë dhe funksionimin e strukturave të emergjencës, në një zonë që historikisht është e njohur për rrëshqitje gjatë periudhave me reshje intensive.

Banorët e Bratilës kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe masa të qarta parandaluese për të shmangur përkeqësimin e mëtejshëm të situatës dhe përsëritjen e rasteve të ngjashme. Në të njëjtën kohë, meteorologët paralajmërojnë se reshjet do të vijojnë edhe në orët në vijim, duke e bërë të domosdoshme një reagim të shpejtë nga institucionet për të garantuar sigurinë në rrugë.

Deri në normalizimin e situatës, drejtuesit e mjeteve këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar në këtë segment, veçanërisht gjatë natës kur dukshmëria bie dhe rreziku i rrëshqitjeve rritet.