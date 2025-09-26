AKSION në Tiranë! "RENEA"-t zbarkojnë në zonën e "Myslym Shyrit", dyshohet se...
Lajmifundit / 26 Shtator 2025, 09:19
Aktualitet
Prej orëve të para të mëngjesit të sotëm, forca të shumta policie, mes tyre dhe forcat speciale RENEA, kanë zbarkuar në rrugën “Myslym Shyri” në Tiranë.
Ende nuk dihet detajet e aksionit, por siç shihet edhe në foton e mësipërme, kanë qenë tre furgona policie.
Pjesa më e madhe e efektivëve, raportohet se kanë qenë në hyrje të një lokali të njohur në këtë zonë, pranë një karburanti.
dyshohet që aksioni është pjesë e zbardhjes së një ngjarje kriminale.
Policia ka qenë edhe gjatë natës në qytetin e Lezhës, por ende nuk dihen arsyet e sakta.
Në vijim pritet të zbardhen më shumë detaje rreth këtij aksioni.