“Konfliktet e ardhshme jo vetëm në Tokë”- DW: Siguria hapësinore në fokus të Gjermanisë, 35 miliardë euro investime deri në vitin 2030
Siguria hapësinore po vihet në fokus të Gjermanisë: Ministri Federal i Mbrojtjes Pistorius njofton 35 miliardë euro investime deri në vitin 2030.
Ministri i Mbrojtjes të Gjermanisë, Boris Pistorius, njoftoi një paketë sigurie prej miliarda dollarësh për projektet hapësinore dhe një arkitekturë sigurie në hapësirë.
Ai tha se qeveria federale gjermane synon të investojë një shumë prej 35 miliardë eurosh për projekte hapësinore dhe arkitekturë të sigurisë hapësinore deri në vitin 2030.
Kjo përfshin satelitë, stacione tokësore dhe aftësitë e lëshimit, deklaroi politikani socialdemokrat në një kongres për hapësirën të Federatës së Industrisë Gjermane në Berlin.
Konfliktet e ardhshme jo vetëm në Tokë
Në këtë kontekst, ai paralajmëroi për kërcënimin që paraqesin Rusia dhe Kina në hapësirë. Konfliktet e ardhshme nuk do të kufizohen më vetëm në Tokë, por do të zhvillohen edhe në hapësirë.
Sipas Pistoriusit, sistemet ushtarake gjermane tashmë po preken nga sulme bllokuese. Prandaj, duhet të merren në konsideratë edhe aftësitë sulmuese në hapësirë. Ai vuri në dukje se dy satelitë Intelsat aktualisht po gjurmohen nga satelitët rusë të zbulimit.
Pistoriusi gjithashtu mbështeti diskutimin për aftësitë ofensive, domethënë mundësinë e sulmit në hapësirë nëse është e nevojshme: “Edhe në hapësirë, ne duhet të jemi në gjendje të frikësojmë në mënyrë që të mbrohemi.”
Gjermania gjithashtu ka nevojë për aftësi të besueshme të transportit në hapësirë: “Në këtë drejtim, ne jemi të përkushtuar ndaj një kombinimi: raketa të vogla bartëse për lëshime të zhdërvjellëta, por në afat të mesëm, edhe transportues të rëndë evropianë, të cilët dalin nga konkurrenca dhe, mbi të gjitha, duhet t’i mbijetojnë asaj.”
Komanda Hapësinore e Forcave të Armatosura Gjermane do të ketë nevojë për qendrën e vet të operacioneve ushtarake satelitore. Pistoriusi deklaroi: “Vetëm në këtë mënyrë do të ruajmë kontrollin mbi sistemet tona dhe do të jemi në gjendje të reagojmë shpejt në rast emergjence.”/DW