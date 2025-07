Polici Bashkiak në Berat grushtoi qytetarin në mes të rrugës, uniformat blu zbulojnë si nisi sherri

Një video e publikuar në rrjetet sociale, ku shihej një punonjës i Policisë Bashkiake duke goditur me grushte një qytetar, ka nxitur reagime të shumta. Pas kryerjes së hetimeve nga autoritetet, është zbardhur se konflikti ka ndodhur për shkak të një mosmarrëveshjeje lidhur me një masë administrative.

Në përfundim të veprimeve hetimore, është nisur procedimi penal në gjendje të lirë për dy shtetas: A. T., 36 vjeç, si dhe punonjësin e Policisë Bashkiake, Q. N., 54 vjeç. Dyshohet se të dy kanë goditur me grushte njëri-tjetrin gjatë konfliktit.

"Në lidhje me një video të postuar në rrjetet sociale, në të cilën shfaqet një punonjës i Policisë Bashkiake duke goditur me grushte, 1 qytetar, sqarojmë se u kryen hetimet e nevojshme në lidhje me rastin dhe në përfundim të tyre, nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin A. T., 36 vjeç dhe për punonjësin e Policisë Bashkiake, shtetasin Q. N., 54 vjeç.

Pasi dyshohet se si pasojë e mosmarrëveshjes në lidhje me një masë administrative, kanë goditur me grushte, njëri-tjetrin", njofton policia.