"Zarfin e mora në kazino...", Berisha publikon dëshmitë e emigrantëve: Si u manipuluan votat e diasporës

Sali Berisha publikoi deshmi dhe fakte te reja ne lidhje me abuzimet me voten e diaspores ne Greqi ne kuader te zgjedhjeve te 11 majit, projekt per te cilin KQZ ne Shqiperi ka shpenzuar 9.2 milione euro nga buxheti i shtetit.

Ne video deshmite e publikuara nga Berisha degjohen emigrante shqiptare ne Greqi qe denoncojne se zarfat i kane marre ne ambiente ku luhen lojera fati apo edhe nga ata qe nuk i kane marre fare edhe pse kane shkuar dhe kane kerkuar zarfat.