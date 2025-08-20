Plagosje me thikë në Laç, arrestohet autori në flagrancë, sulmoi një 50-vjeçar
Një konflikt për motive të dobëta në Laç ka përfunduar me plagosjen e një 50-vjeçari dhe arrestimin në flagrancë të autorit.
Policia e Komisariatit të Kurbinit ndërhyri mbrëmjen e djeshme pas njoftimit për një plagosje me mjet prerës. Autor i dyshuar u identifikua dhe u arrestua E. D., alias E. B., 33 vjeç, banues në Laç.
Rreth orës 20:00, pas një konflikti për motive të dobëta, ai plagosi me thikë A. H., 50 vjeç, banues në fshatin Gjormë. Viktima u dërgua menjëherë në Spitalin e Traumës, ku po merr ndihmën e nevojshme dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
"Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin, mbrëmjen e djeshme, pas marrjes së njoftimit se në qytetin e Laçit, një shtetas ishte plagosur me mjet prerës (thikë), gjatë një konflikti për motive të dobëta, kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes. Si rezultat i veprimeve të shpejta, është identifikuar, kapur dhe vënë në pranga autori i dyshuar, shtetasi: -E. D., alias E. B., 33 vjeç, banues në Laç.
Ky shtetas dyshohet se mbrëmjen e djeshme, rreth orës 20:00, në Laç, pas një konflikti për motive të dobëta, ka plagosur me mjet prerës (thikë), në krah, shtetasin A. H., 50 vjeç, banues në fshatin Gjormë, i cili po merr mjekim në Spitalin e Traumës dhe është jashtë rrezikut për jetën.", njofton policia.
Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme.