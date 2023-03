Përgjimet/ Biznesmeni që fitoi tenderin për kanalin vaditës ndërhyri për provimin e vajzës së Fatos Tushes

ABC ka zbardhur detaje të reja nga dosja hetimore që çoi në pranga ish-kryebashkiakun e Lushnjes Fatos Tushe dhe 10 persona të tjerë për tenderin abuziv me vlerë 24 mln lekë për një kanal vaditës. Në dosje zbardhen biseda të biznesmenit Ibrahim Lami që ka në pronësi firmën Loti Sh.p.k që ka rezultuar fituese e garës për rehabilitimin e këtij kanali vaditës me ish-kryebashkiakun Tushe. Lami ndërhyn për të marrë provimin që vajza e Tushes në degën e Stomatologjisë.

Pjesë nga dosja

Bisedat e zhvilluara midis Fatos Tushes me detyrë kryetari I Bashkisë Lushnje dhe shtetasit Ibrahim Lami në datat 24-25.09.2020 njoftojnë se ata njohen dhe kanë miqësi me njëri tjetrin

Fatos Tushe: Hë si u gdhive ça po bën

Ibrahim Lami: Hiç si u gdhive ti ça bën

Fatos Tushe: Unë nuk erdha dot se fola edhe e atë dhe e lashë javës tjetër por unë nesër do jem në Tiranë se goca provimin dhe do flemë atje….se më morën mjes këta Erjon…me këta raportimet… për këtë tërmetin se u ndje shumë këtu…dola tu pi cigare





Ibrahim Lami: E ngjova, e ngjova. Në Lushnje ishte ajo

Fatos Tushe: Ti ça bën

Ibrahim Lami: Hiç, ja piva një kafe me B… dhe tha bëjeni mbledhjen vetë se do flas vetë me Fatosin

Fatos Tushen: Epo mirë të jetë mirë… a vajti në parlament mo

Ibrahim Lami: Po vajti, biles e çova unë

Fatos Tushe: Pse s’ishte ai djali apo i dha dërmën atij prapë

Ibrahim Lami: Jo mo s’i dha dërmën, por më dha ky nja dy fletë rapi për te puna dhe atj lart dhe hajd isha për mbarë

Në bisedën 25/09/2020 njoftohet se shtetasi Ibrahim Lami ndërhyn për një provim që ka vajza e Fatos Tushes

Ibrahim Lami: Alo si u gdhive, ajo sot në 11 ka atë të mjekësisë atë konkursin dhe në 2 të Stomatologjisë

******23: dy… po ai i jot është aty….po mirë ja të marr dikë në telefon dhe të ta çoj numrin unë megjithëse nuk e takon dot sot se është mbyll krejt perimetri, as hyn as nuk del njeri aty

Ibrahim Lami: Po sot është konkursi…po ça bohet, ça zgjidhje ka

*****23: Vetëm ta marr pasdite në telefon unë atë. Se duhet t’ia kishim thënë përpara ne asaj… që dje…t’ia kishim thënë dhe ta takofshim se sot I kanë fikur telefonat dhe as për të dalë përjashta nuk të lënë….po të shkoj ta shofi…nejes të hyjë tashti dhe ta takojnë pasdite nesh mund të bëjë ndonjë gjë…të shohim pasdite ta marr unë në telefon pas konkursit dhe të shohim ça mund të bëjë

Ibrahim Lami: Po mund të na ndihmojë thu…

*****23: Po unë do i them…bëje dhe një kafe dhe do ja japim, ajo do shofi interesin e vet e pra

Ibrahim Lami: Po është përgatit ajo goca re. po a është e vështirë….

*****23: Po nëse është përgatit është në rregull mos e vrit mendjen….vetëm të mos jetë shumë mbrapa atyre vendeve që futen…po po qe afër një shtyrje ja japim

Ibrahim Lami: eeee jo se nuk do jetë shumë mbrapa

Ndërkohë biseda e datës 26/09/2020 njofton se shtetasi Ibrahim Lami ka në administrim firmën Loti Sh.p.k. Kjo firmë rezulton se në bazë të procesverbalit për kqyrjen dhe marrjen e të dhënave nga internet të ketë dalë fituese në prokurime të zhvilluara në Bashkinë Lushnje.