Vranësira dhe reshje shiu, parashikimi i motit për sot, 28 tetor 2025

Lajmifundit / 28 Tetor 2025, 08:06
Aktualitet

Vranësira dhe reshje shiu, parashikimi i motit për sot, 28 tetor 2025

Kjo e martë, 28 tetor, do të sjellë kushte të paqëndrueshme atmosferike në të gjithë territorin e Shqipërisë.

Sipas metereologëve, në orët e para të mëngjesit dhe mesditës, do të ketë vranësira të shpeshta dhe reshje shiu, më të dukshme në zonat jugore dhe jugperëndimore të vendit.

Orët e pasdites dhe në vijim do të dominohen nga vranësira dhe rrebeshe shiu, ku në zona të izoluara do të jenë në formë shtrëngate.

Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes dhe në mesditë, duke u luhatur nga 5°C temperatura më e ulët deri në 24°C vlera më e lartë në rang vendi.

Era do të fryjë mesatare deri e fortë, duke arritur shpejtësinë 45 km/h nga drejtimi kryesisht verior. Në brigjet detare do të gjenerohet dallgëzim mbi 3 ballë.

