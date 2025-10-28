Aksidentohet me makinë luksoze në Vlorë, adoleshenti 17-vjeçar humb jetën
Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në Vlorë, rreth orës 01:30, ku ka humbur jetën një i mitur. Viktima është identifikuar si Leandro Shametaj, 17 vjeç.
Sipas të dhënave paraprake, mjeti me të cilin udhëtonte i riu dyshohet të ketë qenë tip “Porsche”, ndërsa ende nuk janë bërë të ditura rrethanat e sakta të ngjarjes dhe shkaqet që çuan në aksident.
Familjarët e të ndjerit ndodhen në spital dhe, sipas burimeve, kanë kërkuar të tërheqin trupin e pajetë të djalit, por deri në këto momente nuk kanë marrë asnjë përgjigje, duke mbetur në pritje.
Autoritetet po vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht shkaqet e aksidentit dhe për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore.