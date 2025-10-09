LEXO PA REKLAMA!

“Një deputet merr 4 mijë euro, ne vritemi për një copë bukë nën tokë!”, minatorët protestë para Kuvendit: Duam statusin!

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 10:04
"Një deputet merr 4 mijë euro, ne vritemi për një

Ish-minatorë, minatorë, dhe banorë të Kurdarisë janë ngritur sot në protestë para Kuvendit. Ata njëzëri kërkojnë statusin e montatorit, një premtim ku i mbetur në sirtar.

Protestuesit me pankarta në duar dhe mesazhe përmes megafonit, kanë parashtruar disa kërkesa në drejtim të qeverisë.

Mes protestuesve është dhe ai i Lëvizjes Bashkë, Redi Muçi.

Një prej minatorëve tha se është e turpshme që një minator vuan për copën e bukës, ndërsa një deputet merr 4 mijë euro.

 


 

