“Një deputet merr 4 mijë euro, ne vritemi për një copë bukë nën tokë!”, minatorët protestë para Kuvendit: Duam statusin!
Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 10:04
Aktualitet
Ish-minatorë, minatorë, dhe banorë të Kurdarisë janë ngritur sot në protestë para Kuvendit. Ata njëzëri kërkojnë statusin e montatorit, një premtim ku i mbetur në sirtar.
Protestuesit me pankarta në duar dhe mesazhe përmes megafonit, kanë parashtruar disa kërkesa në drejtim të qeverisë.
Mes protestuesve është dhe ai i Lëvizjes Bashkë, Redi Muçi.
Një prej minatorëve tha se është e turpshme që një minator vuan për copën e bukës, ndërsa një deputet merr 4 mijë euro.