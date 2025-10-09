LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Humbi kontrollin e mjetit dhe ra në humnerë, vdes 51-vjeçari! “Më falni që ju shqetësova…”, fjalët e fundit të viktimës

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 09:08
Aktualitet

Humbi kontrollin e mjetit dhe ra në humnerë, vdes 51-vjeçari!

Më falni që ju shqetësova!

Këto kanë qenë fjalët e fundit të 51-vjeçarit që humbi jetën mbrëmjen e djeshme në aksidentin e ndodhur në Fushë Arrëz.

Punonjësi i mirëmbajtjes së rrugës po kthehej në banesë, kur gjatë qarkullimit në vendin e quajtur Shkëmbi i Dardhës, mjeti i tij ka dalë nga rruga, duke përfunduar në humnerë.

Me të dëgjuar zhurmën nga rënia e mjetit, banorët e zonës nisën kërkimet në terren.

Rreth orës 22:00 i aksidentuari u gjet me shenja jete, teksa bëhet e ditur se në momentin e mbërritjes së banorëve ai iu ka kërkuar falje që i shqetësoi në atë orë të mbrëmjes.

Pavarësisht ndihmës së banorëve, Prendush Kola ndërroi jetë, si pasojë e plagëve të shumta. Për nxjerrjen e trupit të pajetë u angazhuan veç banorëve të zonës edhe zjarrfikësit e Fushë Arrëzit, të cilët e nxorrën trupin e pajetë rreth orës 01:00, ndërsa automjeti ende nuk është gjetur.

Shkëmbi i Dardhës është i njohur për aksidentet e shumta, kryesisht në periudhën e dimrit, megjithatë asnjëherë nuk u morën masa serioze për evitimin e rrezikut për jetët e njerëzve.

Segmenti rrugor Fushë Arrëz – Fierzë, edhe pse rrugë kombëtare, është i vetmi aks në Shqipëri me një kalim, ndërkohë që shtrihet në gjithë gjatësinë e saj në terren të thepisur.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion