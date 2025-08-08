LEXO PA REKLAMA!

Nëna shqiptare tenton të shpëtojë nga burgu djalin 20-vjeçar arrestohet në aeroportin e Miamit

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 09:22
Aktualitet

Nëna shqiptare tenton të shpëtojë nga burgu djalin

Alvi Limani, 20 vjeç nga Staten Island, u arrestua në aeroportin e Miamit, Florida, pasi u shpall në kërkim për një aksident fatal në Garden State Parkway, ku një tjetër 20-vjeçar, Albion Hysenaj, humbi jetën. Një person i tretë u plagos rëndë në këtë aksident tragjik. Limani u largua nga vendi i ngjarjes pas përplasjes dhe u përpoq të arratisej, por u kap nga autoritetet.

Sipas hetimeve paraprake, BMW-ja me të cilën po drejtonte Limani u përplas me një Ford SUV dhe një BMW tjetër, të gjitha duke udhëtuar në të njëjtin drejtim në kilometrin 130.2 të autostradës. Përplasja e rëndë shkaktoi vdekjen e Hysenajt dhe plagosjen serioze të një personi tjetër. Drejtuesit e dy automjeteve të tjera nuk pësuan lëndime.

Në aksident ishte përfshirë edhe Emily Harrington, 19 vjeçe, pasagjere në makinën e Limanit, e cila është akuzuar për pengim të drejtësisë dhe konspiracion, pasi u largua nga vendi i ngjarjes bashkë me Limanin.

Nëna e Alvi Limanit, Vilma Vneshta, 42 vjeçe, u arrestua në Miami për dyshimin se ndihmoi djalin e saj të arratisej, duke u përpjekur të shmangte ndjekjen ligjore. Ajo po pret ekstradimin drejt New Jersey.

Një tjetër person, Jeter Ogando, 23 vjeç, shoferi i një BMW M5 që garonte me Limanin në momentin e aksidentit, akuzohet për vrasje rrugore, rrezikim të tjetrit dhe sulm me makinë.

Hetimi për aksidentin vazhdon dhe autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

