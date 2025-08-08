Kavajë/ I vuri zjarrin një sipërfaqeje të madhe toke me pemë frutore, vihet në pranga autori
8 Gusht 2025, 09:08
Mbrëmjen e djeshme, Gentian Blloshmi, 47 vjeç, duke djegur mbeturina në tokën e tij, shkaktoi zjarr që doli jashtë kontrollit dhe përfshiu një sipërfaqe të madhe toke me pemë frutore në fshatin Kryeluzaj.
Ai u arrestua nga policia dhe materialet i kaluan Prokurorisë së Durrësit. Policia apelon qytetarët të mos ndezin zjarre për djegien e mbeturinave dhe të shmangin hedhjen e cigareve të ndezura pranë pyjeve.