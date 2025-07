Mbahet parada e shqiptarëve në New York, kryebashkiaku Adams me plis në kokë: Mezi pres ta vizitoj Shqipërinë!

Është mbajtur ditën e djeshme parada e shqiptarëve në New York ku mori pjesë kryebashkiaku Eric Adams. Kryebashkiaku i New York-ut u shfaq me një plis në kokë dhe me një shall kuq e zi, teksa priti përfqaësues të komunitetit shqiptar.

Adams iu drejtua shqiptarëve pjesëmarrës, teksa e konsideroi një paradë simbolike, si një mënyrë për të deklaruar se je pjesë e Amerikës, duke ruajtur kulturën dhe historinë e vendit tënd.

Madje, ai tha se kur mori vesh për paradën, u siguroi që gjithçka të funksionojë siç duhet për të organizuar një ndër më të mirat, duke i falenderuar shqiptarët për kontributin e tyre në qytetin e New York-ut.

Më tej, ai nuk la pa përmendur bukuritë e Shqipërisë, për të cilat tha se mezi pret t'i shikojë, ndërsa nuk mungoi humori në fjalën e tij, duke thënë se është xheloz që djali i tij tashmë e ka vizituar vendin tonë.

Pjesë nga fjala e Kryetarit të Bashkisë Eric Adams:

Çfarë dite, çfarë dite. Kur mendoni për këtë, vëllezërit dhe motrat tona nga Shqipëria, nga Kosova, nga Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut, thotë shumë për ne të jemi këtu në Gracie Mansion dhe të kemi paradën tuaj, një paradë që do të thotë kaq shumë.

Një paradë është simbolike në këtë vend si një mënyrë për të deklaruar se ju jeni pjesë e gjithçkaje në të cilën besojmë, dhe bukuria e saj qëndron në faktin se kur marshoni në njërën nga rrugët tona kryesore, ajo tregon dhe shfaq flamurin tuaj, flamurin tuaj kuq e zi me atë simbol të rëndësishëm mbi të.

Aty thuhet se nuk ke pse ta braktisësh vendin tënd për të dashur vendin tënd të adoptuar, Amerikën. Je në gjendje t’i kesh të dyja. Mendo për këtë komunitet. Mendo për atë që do të thuash dhe atë që përfaqëson. U tha se duhet të më falënderosh mua dhe të falënderosh vendin. Jo, ne duhet të të falënderojmë ty.

Ju sillni këtu besim, ju sillni këtu kulturën tuaj, ju sillni këtu etikën tuaj të punës, ju sillni këtu sigurinë tuaj publike, burrat dhe gratë që jo vetëm zbukurojnë simbolin tuaj kuq e zi, por zbukurojnë edhe uniformën e policisë. Ata na mbajnë të sigurt çdo ditë dhe dua t'i falënderoj që janë këtu për të festuar me ne.

Kur më pyetën nëse mund të organizoni një paradë, thashë po. Ne do ta bëjmë të ndodhë dhe do të sigurohemi që të jetë një nga paradat më të mira që do të shihni. 200,000 shqiptarë jetojnë në Neë York City. Numri më i madh i shqiptarëve në këtë vend është pikërisht këtu në Neë York City.

Nga “Shqipëria e Vogël” në Bronx te “Shqipëria e Vogël” në Queens, ju jeni rritur dhe keni një pikëmbështetje të fortë, dhe forca juaj politike është e pashembullt. Ju them, faleminderit që e bëtë këtë qytet atë që është.

Duam të nderojmë shumë nga heronjtë dhe heronjtë tuaj që janë këtu sot, dhe duam t'u tregojmë atyre se i falënderojmë për kontributet e tyre në Qytetin e Nju Jorkut. Jam shumë i emocionuar për sot.

U deshën 109 kryetarë bashkie që ta kuptonin se duhet të organizonim një paradë për Ditën e Shqipërisë këtu në Neë York City, ku po e organizoni ju tani. Dhe djali im, e kam shumë xheloz, ai shkoi në Shqipëri dhe mori pjesë në një nga koncertet tuaja.

Mezi pres të shkoj në Shqipëri dhe të shijoj lumenjtë, detet, malet e bukura dhe gjithçka që keni për të ofruar. Prandaj, ju falënderojmë shumë dhe mezi presim t'i nderojmë dhe t'i lartësojmë ata që po i nderojmë sot. Faleminderit. Gëzuar Ditën.