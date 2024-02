Dy lëkundje të forta tërmeti në Shqipëri, ja ku ishte epiqendra

Vendi ynë këtë mëngjes u përfshi nga lëkundje tërmeti me magnitudë 3.5 ballë.

Epiqendra ishte 17 km nga Patosi dhe 45 km nga Elbasani, nderkohe qe sipas IGJEUM, lokalizimi i saj ndodhet ne det.

Deri më tani nuk raportohen dëme, ndërsa thellësia ishte 13 km.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sipas UGJEUM, termeti me fuqi 4.2 rihter ka rene ne zonen e detit mes Shqiperise dhe Italise, ne daten 23 shkurt 2024, 10:23:13 am, ne thellesi 15 KM, i lokalizuar me reference nga Shqiperia 199 km nga Kopliku.

Termeti tjeter 3.4 rihter ka rene ne 23 shkurt 2024, ora 9:55:26 ne thellesi 19.4 KM ne Kutalli, Berat nderkohe paraaredhesi me fuqi 2 rihter, ka rene diten e djeshme 22 shkurt ne ora 2:29:49 ne thellesi 14.7 KM po ne Kutalli, Berat./lajmifundit.al