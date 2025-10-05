LAJMI I FUNDIT/ U kap sot nga policia me armë, Imer Krrashi pjesë e grupit të Marklen Hakës
Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me Imer Krrashin, i kapur sot nga policia, pasi fillimisht tentoi t’iu ikte forcave të rendit me automjetin, duke bërë dhe një aksident. Zbulohet se është pjesë e grupit kriminal të Marklen Hakës.
Burime për mediat bëjnë me dije se Imer Krrashi, 31 vjeç, është identifikuar si pjesë e strukturës së organizuar që drejtohet nga Haka.
Ajo që bie në sy është se Imer Krrashi, i cili aktualisht figuron me këtë emër, më herët ka qenë i njohur si Imer Masha, me origjinë nga Kruja.
Ndryshimi i identitetit ngre dyshime për përpjekje për të shmangur vëmendjen e autoriteteve dhe për të vepruar në prapaskenë.